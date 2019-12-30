رياضة | دمنهور يضرب أبو قير بثنائية "متعب" في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يضرب أبو قير بثنائية "متعب" في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق دمنهور بقيادة كمال فريد في تحقيق فوز ثمين وغالي علي ملعبه، على حساب فريق فريق أبوقير بهدفين دون مقابل ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.

بدأ دمنهور المباراة بتشكيل مكون من : عمرو الصعيدي، رضوان يوسف ، زيدان أسماعيل ، علي العربي ، إسلام رمضان ،السيد عبدالعال ،موندا ،خميس حسني ،وحيد محسن، عصام عادل ، رجب العربي.

بينما بدأ سماد أبوقير بتشكيل مكون من السيد الصاوي ،محمود الملك ، محمدجمال، أحمد حسني،علي عزت، كمال أبوالفتوح، إسلام حسين، مصطفي جابر، يايا كونية، عبدالله سرور، محمد عبدالله.

شهدت أحداث الشوط الأول ضغط هجومي من جانب فريق دمنهور بسيطرة كبيرة على منطقة وسط ملعب دمنهور وسط تهاون من لاعبي وسط سماد أبوقير وتمريرات كثيرة بالخطأة مع بعض الهجمات الخطيرة من لاعبي خط هجوم دمنهور وحيد محسن عصام عادل رجب العربي مع بعض الهجمات القليلة لأبوقير عن طريق محمد عبدالله مهاجم ابوقير لكن دون فاعلية علي مرمي عمرو الصعيدي حارس دمنهور.

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فى الشوط الثانى حاول كمال فريد المدير الفني لدمنهور مواصلة الكثافة العددية في وسط الملعب بنزول أحمد متعب وخروج خميس حسني وسط محاولات للتهديف، ثم شارك عمار شرف بدلاً من عصام عادل لتنشيط خط وسط الفريق وزيادة الكثافة الهجومية علي مرمي أبوقير.

وشهدت الدقيقة 22 إحراز هدف عن طريق البديل أحمد متعب ويواصل دمنهور الهجمات المرتدة الخطير ليسجل أحمد متعب الهدف الثاني له ولدمنهور في الدقيفة 39 من لتشتعل المباراة حتي أطلق الحكم محمد السيد صافرته معلنا فوز دمنهور ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

الفوز رفع رصيد فريق دمنهور إلي 18نقطة، بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد ابوقير عند 12نقطة بالمركز الثامن.

ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 24 نقطة

2- القناة 18 نقطة

3- منتخب السويس 16 نقطة

4- الداخلية 16 نقطة

5- جمهورية شبين 14 نقطة

6- النصر 14 نقطة

7- كوكاكولا 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- النجوم 11 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 3 نقاط