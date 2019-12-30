رياضة | رسميًا.. الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الكرواتي إيفان يوفانوفيتش كمدير فني للمنتخب الأول، خلفًا للهولندي بيرت فان مارفيك، والذي جرت إقالته عقب خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج والتي اختتمت في ديسمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الاتحاد الإماراتي أعلن تعيين يوفانوفيتش في منصب المدير الفني، في 22 ديسمبر الجاري، ليتم تقديمه صباح اليوم.

وأكد غانم الهاجري، المسؤول عن لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم يوفانوفيتش، أن المدرب الكرواتي سيتولى تدريب الفريق في فترة أولية لمدة ستة أشهر، بعدها يتم تقييم عمله وتجديد الثقة به في حال تقديم الفريق لأداء جيد.

وقال الهاجري: "اتفاقنا مع المدرب واضح ويرضي جميع الأطراف والفترة الأولى فيه 6 أشهر وبعدها سيكون لكل حادث حديث".

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وتحدث يوفانوفيتش عن المنتخب الإماراتي قائلًا: " أعرف كل التفاصيل عن الكرة الإماراتية، وتابعت الدوري المحلي لمدة ست سنوات بدون انقطاع".

وأضاف: " الوضع الحالي للمنتخب لا يرضي أحد مطلقًا، وسأعمل على تصحيحه خلال المرحلة المقبلة".

وتابع المدرب الكرواتي: "سنعمل بكل جدية للمرور من هذه المرحلة الصعبة التي أراها عادية في كرة القدم وسنتغلب عليها".

وسبق ليوفانوفيتش تدريب أندية إراكليس اليوناني وأبويل نيقوسيا القبرصي ، كما تولى تدريب النصر الإماراتي في مرتين، كانت الأولى بين عامي 2013 و2016، حيث حقق خلالها لقب الدوري عام 2014 وكأس رئيس الدولة عام 2015 وكأس الدوري الإماراتي في العام ذاته، والثانية في عام 2018 قبل أن تتم إقالته سبب تذبذب أداء الفريق.