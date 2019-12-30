رياضة | تقارير.. ريال مدريد يجدد عقد بنزيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يجدد عقد بنزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق رسمي مع كريم بنزيمة لتمديد عقده مع الفريق في الفترة القادمة للاستمرار في البرنابيو.

واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن بنزيمة جدد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي حتي عام 2022 حيث كان من المقرر نهاية عقده الحالي في 2021.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاق جديد بتحسين الأمور المادية في عقد اللاعب وسيعلن الريال بشكل رسمي في الصيف المقبل عن تمديد عقد اللاعب.

وكان ريال مدريد قد فتح مفاوضات مع كريم بنزيمة في الفترة الماضية لتمديد عقده ووافق اللاعب على البقاء في البرنابيو معقل الفريق في الفترة القادمة.