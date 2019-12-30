رياضة | القناة يقنص فوزا مثيرا من كوكاكولا بالقسم الثاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يقنص فوزا مثيرا من كوكاكولا بالقسم الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق القناة فوزا مثيرا على كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة في اللقاء الذي أقيم على ملعب القناة القديم بالاسماعيلية.

خاض القناة اللقاء بتشكيل تكون من : محمد طلبة، محمد يوسف، اسلام سيد، محمد طارق رشاد ، محمد رضا، محمد عبد الستار، علاء البدري، حسام عبد الواحد، اسلام نبيل، محمد يسري، علي شوقي.

علي دكة البدلاء : مصطفي ديدا، محمد علي، حسين رمضان، اسلام زيادة، محمد خليفة، فتحي عثمان، شريف أشرف.

تشكيل كوكاكولا للقاء اليوم : محمد علي في حراسة المرمى، معتز نجيب، اسلام محمد، أحمد عبد المنعم، ايهاب علي، أحمد سعيد بندق، أحمد حسن، كريم صلاح، أكرم عبد ربه، محمود سعد، سيرج إيريك

البدلاء : عمرو عبد المجيد، مصطفي عبد الوهاب، كريم عبد النبي، محمد عبد الموجود، محمد عبد الشفيع، عمر عبد الشافي، محمد ناجي.

إفتتح محمد يسري الأهداف للقناة في الدقيقة 5 ثم عادل أحمد بندق النتيجة لكوكاكولا في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل، شريف أشرف هدف ثاني للقناة في الدقيقة 33 بتسديدة سكنت شباك ميلا حارس مرمى كوكا في مباراة مثيرة بين الفريقين.

Advertisements

وشهدت الدقيقة 95 إضافة الهدف الثالث وتأكيد الفوز للقناة، عبر شريف أشرف.

وشارك من بدلاء القناة في الدقيقة 15 من الشوط الأول محمد خليفة بدلاً من حسام عبد الواحد.

كما شارك فتحي عثمان بدلاً من محمد خليفة في الدقيقة 20 من الشوط الثاني، وشريف اشرف على حساب محمد عبد الستار في الدقيقة 32.

كما شارك من كوكاكولا، محمد عبد الشفيع في الدقيقة 23 من الشوط الثاني، على حساب ايهاب علي ، ومحمد ناجي بديلا لاسلام محمد في الدقيقة 36، كما شارك اللاعب كريم عبد النبي.

أدار اللقاء الحكم أشرف مسعد حكم ساحة، عاونه محمد حميدة مساعد أول، محمد احمد حسين مساعد ثاني، محمد التابعي حكم رابع، مراقب مسابقات قدري عبد العظيم.

ترتيب المجموعة

1- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

2- القناة 18 نقطة

3- منتخب السويس16 نقطة

4- الداخلية 16 نقطة

5- جمهورية شبين 14 نقطة

6- النصر 14 نقطة

7- كوكاكولا 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- النجوم 11 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 3 نقاط

