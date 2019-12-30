رياضة | عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه جهاز الكرة بالنادي الأهلي تحذير شديد اللهجة للوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا قبل مشاركته في المباريات القادمة مع الفريق.

وجاء تحذير الأهلي للوافد الجديد كهربا من الاعترض على قرارات المدير الفني في حالة رفض منحه فرصة المشاركة الأساسية بالفترة القادمة ومنحه فرصة المشاركة كلاعب بديل من على مقاعد البدلاء.

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كما حذر الأهلي، اللاعب من عدم الاعتراض أيضاً على استبداله من ملعب اللقاء كما طالب الأهلى اللاعب بالالتزام والابتعاد عن الضغوط حتى يقدم أفضل ما لديه بالقميص الأحمر.

ونجح الأهلي في التعاقد مع كهربا بشكل رسمي في الأيام الماضية بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق أفيس البرتغالي.

يذكر أن لقاء الأهلى المقبل أمام مصر المقاصة، قد يشهد الظهور الأول لكهربا الذى انتقل للقلعة الحمراء، لمدة 4 سنوات ونصف.