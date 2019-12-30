رياضة | المالية يعود بنقطة ثمينة من مطروح بعد التعادل مع الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالية يعود بنقطة ثمينة من مطروح بعد التعادل مع الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مالية كفر الزيات في خطف نقطة ثمينة من فريق الحمام، بعد التعادل 1/1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم بملعب مركز شباب الحمام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

دخل الحمام اللقاء بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، أحمد بطوط، أحمد الدماطي، سامح العزب، مصطفي عفروتو، مهنا منصور، كاستيلو، يايا كونية، محمود الزناتي، الدسوقي مسعد، محمود أبو جودة.

بينما دخل مالية كفر الزيات المباراة بتشكيل مكون من: عبد الحليم محمود، عبد الله عبد الحميد، مجدي دونجا،أمير محمود، محمد عبد المنعم، محمود سيد، محمد مرسي، محمود مصطفي، أحمد عبد الغفار، محمود عزت، أحمد فتوح.

بدأ اللقاء غير المتوقع بداية هادئة من نادي الحمام وحاول لاعبي الفريق الضغط من أجل إحراز هدف مبكر ولكن لم يشكل الفريق أي خطورة علي مرمي المالية بإستثناء بعض التسديدات التي تصدي لها حارس المالية بكل سهولة لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مع بداية الشوط الثاني أجري مجدي طلبة تغييرة الأول بنزول ضياء مسعود بدلا من محمود الزناتي لزيادة الفاعلية الهجومية من الناحية اليسري وضغط الحمام بشدة حتي تمكن الدسوقي مسعد من إحراز أول الأهداف في الدقيقة 65 من الشوط الثاني بعدها تراخي أداء نادي الحمام وشعر اللاعبون بأن المباراة أصبحت سهلة حتي تمكن فريق المالية من خطف هدف مباغت من هجمة مرتدة عن طريق البديل عبد العزيز إبراهيم.

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حاول نادي الحمام أحراز الهدف الثاني وأعتمد في هجومة من الناحية اليسري عن طريق بطوط ولكن دفاعات المالية كانت لهم بالمرصاد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 وسط حالة غضب لجهاز الحمام وجمهورة.

أدار اللقاء تحكيميا طاقم حكام مكون من: علي الكيكي حكم ساحة من منطقة الإسماعيلية وعاونة كل من: محمد عبد الرحمن ، ومحمد فؤاد، حكم رابع محمد أبو علم .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 22 نقطة

2- غزل المحلة 20 نقطة

3- دمنهور 18 نقطة

4- الرجاء 16 نقطة

5- الحمام 15 نقطة

6- بلدية المحلة 15 نقطة

7- دكرنس 14 نقطة

8- المنصورة13 نقطة

9- أبو قير 13 نقطة

10- الأوليمبي 11 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 4 نقاط