رياضة | فوز سيراميكا والنصر والداخلية وتعادل منتخب السويس وخسارة كوكاكولا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز سيراميكا والنصر والداخلية وتعادل منتخب السويس وخسارة كوكاكولا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة للقسم الثاني عن فوز فريق سيراميكا على فريق المريخ بهدف نظيف سجله دون مقابل، عاشور الأدهم في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

وحقق فريق القناة الفوز على ملعبه على فريق كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما تقدم محمد يسري للقناة في الدقيقة 4 وتعادل أحمد سعيد بندق لكوكا كولا في الدقيقة 30 واستطاع شريف أشرف من تسجيل الهدفين الثاني والثالث لفريق القناة في الشوط الثاني.

وعلى ملعب النصر فاز فريق النصر على فريق الترسانة بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد حسين للنصر في الدقيقة 29 من الشوط الثاني ثم تعادل أحمد جعفر للترسانة في الدقيقة 37 وخطف جودة أيمن هدف النصر الثاني في الدقيقة 35.

وفاز فريق بتروجت على فريق النجوم بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلها خالد عبد الرازق في الدقيقة 35 من ضربة جزاء واضاف إسلام كانو الهدف الثاني.

وفاز فريق الداخلية على فريق جمهورية شبين بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادى السكة الحديد.

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جاء هدف الفوز للداخلية، عن طريق سمير فكري، في الدقيقة 23 من الشوط الأول، وكاد شبين أن يسجل هدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق اللاعب أحمد أمين، بعدما سدد كرة أمام المرمى تصدى لها محمد صبحي ببراعة.

وتعادل فريق الزرقا مع فريق منتخب السويس بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 24 نقطة

2- القناة 18 نقطة

3- منتخب السويس16 نقطة

4- الداخلية 16 نقطة

5- جمهورية شبين 14 نقطة

6- النصر 14 نقطة

7- كوكاكولا 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- النجوم 11 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 3 نقاط