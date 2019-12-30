رياضة | مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي عدة مقاطع فيديو للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة رينيه فايلر، تخص ياسين الشماخي لاعب الإفريقي التونسي، وعرضه على مدرب المارد الأحمر، لأخذ رأيه في اللاعب ومحاولة ضمه في الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على مسؤولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اللاعب ياسين الشماخي مهاجم الإفريقي التونسي وأبدى المسؤولون بالقلعة الحمراء إعجابهم الشديد به وطلبوا من وكيله الانتظار حتى يتم عرض ملف اللاعب على فايلر.

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وأكد المصدر أن الأهلي يضع عدة مهاجمين في حساباته تحسبًا لفشل أي مفاوضات حيث يتصدر هذه القائمة النيجيري بليسينج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري، يأتي في المرتبة الثانية ياسين الشماخي لاعب الإفريقي صاحب الـ24 عامًا.

وطلب نادي الإفريقي التونسي 2 مليون ونصف دولار، الأمر الذي يراه مسؤولو الأهلي مبلغ كبير، خاصة وأن عقد اللاعب سينتهي مع نادي الإفريقي بنهاية موسم 2019/2020 الجاري، ويحاول المسؤولون في القلعة الحمراء تقليل المبلغ المطلوب، ولم يصل الطرفان حتى الآن لنقطة اتفاق.

ويحتل الشماخي المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي الممتاز في الموسم الماضي، برصيد 9 أهداف، ويحتل الشماخي المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري المحلي بالموسم الحالي، برصيد 5 أهداف، رغم غيابه عن 4 مواجهات متتالية في بداية الموسم بسبب الإصابة.