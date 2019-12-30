رياضة | محمد صلاح يفوز بجائزة افضل هدف في ليفربول علي ملعب انفيلد لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفوز بجائزة افضل هدف في ليفربول علي ملعب انفيلد لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في النادي خلال عام 2019 علي ملعب انفيلد الدولي بهدفه في مرمي تشيلسي متفوقا علي هدفه في مرمي أرسنال وهدف اللاعب الدولي البرازيلي فابينهو في مرمي مانشستر سيتي بالإضافة إلي هدف المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني في مرمي نادي إيفرتون بالديربي.

وبلغ عدد التصويت علي الأهداف 37 الف مشجع حول العالم عبر حسابه نادي ليفربول الإنجليزي الرسمي علي تويتر حيث حصل هدف صلاح في مرمي تشيلسي علي نسبة 56 % وجاء هدف اللاعب الدولي البرازيلي فابينهو في مرمي نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني بنسبة 34 % واحتل هدف اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني المركز الثالث بهدفه في مرمي إيفرتون بنسبة 6 % وجاءت هدف لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في مرمي نادي آرسنال بالمركز الرابع بنسبة 5 %.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قد حقق العديد من الإنجازات مع نادي ليفربول في عام 2019 حيث نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي بطولة كأس السوبر الأوربي.

بالإضافة لتحقيق بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 بعد الفوز في المباراة النهائية علي نظيره فلامنجو البرازيلي حيث حقق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في البطولة.