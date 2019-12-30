رياضة | مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد العدالة KSA Sport بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد العدالة KSA Sport بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم الأثنين 30 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة العاشرة"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة نادي مصر ضد طنطا، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة الجونة ضد الإنتاج الحربي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ10"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمباراة الهلال ضد العدالة، في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ8"

الرجاءالبيضاوي ضد الفتح الرباطي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

مولودية وجدة ضد نهضة بركان، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.