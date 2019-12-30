رياضة | برشلونة يخسر نجمه لفترة طويلة.. وعملية جراحية في انتظاره!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخسر نجمه لفترة طويلة.. وعملية جراحية في انتظاره! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين 30 ديسمبر في بيان رسمي عن تعرض الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى للفريق إلى إصابة وغيابه عن الفريق.

وأكد بيان نادي برشلونة أن تير شتيجن سيخضع لعلاج في ركبته اليمنى المصابة وسيغيب عن الملاعب لفترة وعودته ستعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة.

احتمالية خضوع شتيجن لعملية جراحية

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تير شتيجن يعاني من مشاكل في أوتار الركبة اليمنى منذ فترة وهو حاليا يستخدم العلاج المحافظ من خلال العمل مع اخصائي العلاج الطبيعي ، وضع الثلج على الركبة بعد المباريات وغيرها.

كما كشفت الصحيفة أن تير شتيجن يعرف أن هذا العلاج لن يعالج الإصابة بشكل كامل وأنه بحاجه للخضوع إلى عملية جراحية ولكنه يؤجل هذا الأمر إلى الصيف القادم لأنها ستتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

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برشلونة يعلن عن غصابة أخرى في الفريق

وكان نادي برشلونة قد أعلن اليوم أيضا عن معاناة آرتور ميلو لاعب الفريق من إصابة في منقطة العانة وسيعود إلى الملاعب بعد 3 أسابيع.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إسبانيول يوم السبت القادم 4 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن.