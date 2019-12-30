رياضة | محمد رجب وتياهي يقودان تشكيل الإنتاج الحربي أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رجب وتياهي يقودان تشكيل الإنتاج الحربي أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، في الخامسة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

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خط الدفاع: أحمد شديد، محمود البدري، معاذ الحناوي، محمد بازوكا.

خط الوسط: محمد عادل، إبراهيم عبد الخالق، موسى دياورا.

خط الهجوم: أمادو تياهي، محمد رجب، علاء سلامة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يحل الجونة بالمركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.