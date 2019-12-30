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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتفوق على كبار الساحرة بقائمة الأفضل في العالم والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أرقامه العنيفة والصعبة بمحيط القارة العجوز "أوروبا"، حيث التواجد بقائمة ٥٠ لاعبا بالعقد الأخير متفوقا على نجوم مثل كاسياس وكلوزة، حتى يكون بيكاسو الكرة المصرية صاحب إنجاز فريد من نوعه بالنسبة لنجم عربي وإفريقي.
وكانت قد أجرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية استفتاء حول أفضل ٥٠ لاعب بالعالم خلال العقد الأخير، حتى يأتي صلاح بالمرتبة ٣٠ ضاربا بتاريخ الكبار عرض الحائط، نظرا لتمكينه من حصد ثلاثية دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية كلا من ميرو سلاف كلوزة نجم الكرة الألمانية السابق المتواجد بالمركز ٥٠ وقبله القديس إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي ومنتخب إسبانيا السابق ليكون بالترتيب ٤٦, ثم مدافع الأسود الثلاث والبلوز تشيلسي بالماضي "جون تيري" مدرب مساعد أستون فيلا صاحب المرتبة٤٤، كذلك ستيفين جيرارد مدرب جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ونجم الكرة الإنجليزية السابق الحاضر بالمركز ٤٢.
الجدير بالذكر أن محمد صلاح لديه خلال وقت التنافس للعام الثالث على التوالي سباق قوي وسريع مع شقيقه العربي الجزائري رياض محرز لاعب مان سيتي وزميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب إفريقيا إضافة لمنافسته على أفضل لاعب باستفتاء البيئة سي.
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