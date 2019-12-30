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جدة - عمرو شويل موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك كشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن أن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك تقترب من إقامتها فى الإمارات بعد مفاضلة بين عدة عروض، كما تتجه النية لإقامة المباراة يوم 23 فبراير المقبل بعد التنسيق مع لجنة المسابقات بالجبلاية.. وكان اتحاد الكرة قرر اقامة مباراة السوبر المرتقبة في شهر فبراير المقبل ، وتفاضل بين مدينة جدة كشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن أن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك تقترب من إقامتها فى الإمارات بعد مفاضلة بين عدة عروض، كما تتجه النية لإقامة المباراة يوم 23 فبراير المقبل بعد التنسيق مع لجنة المسابقات بالجبلاية.. وكان اتحاد الكرة قرر اقامة مباراة السوبر المرتقبة في شهر فبراير المقبل ، وتفاضل بين مدينة جدة السعودية وولاية دبي الاماراتية لاستضافة هذا الحدث الكبير بعد الاستقرار علي إقامته خارج مصر .

وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ستقام فى شهر فبراير من العام المقبل ، مضيفاً أن القرار ليس في يد اتحاد الكرة فقط، ولكن أيضا هناك الشركة الراعية لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات لتحديد موعد المباراة بما لا يتعارض مع مباريات الدوري وبطولات الأندية الإفريقية.





موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلي ضد الزمالك والأهلي ضد المصري، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطني الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.. وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدى".