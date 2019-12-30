شكرا لقرائتكم تعرف على قرار لجنة الانضباط بعد حضور رئيس الزمالك مباراة الانتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، تغليظ عقوبة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقب الاجتماع الذى عقدته اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة أحداث الأسبوع العاشر والأخير من عمر مسابقة الدورى العام.

وناقشت اللجنة واقعة حضور رئيس نادى الزمالك مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى، بعد قرارها السابق بمنعه من المشاركة فى أى نشاط رياضى لمدة 3 مباريات مقبلة، ورفضت اللجنة تغليظ العقوبة الموقعة على رئيس الزمالك بعدما تم إخطار الجهات الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة وعدم السماح لبعض الشخصيات بالحضور.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت بعد اجتماعها الاخير توقيع العقوبات التالية بعد الاطلاع على ما ورد في تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات:

- إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

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- إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

- ايقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

- توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

- ايقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

- منع فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.