شكرا لقرائتكم بوغبا يعزز صفوف يونايتد قبل ملاقاة أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن لاعب الوسط بول بوغبا سيعود للتشكيلة قبل اللعب في ضيافة أرسنال في أول أيام العام الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي.

وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل، بسبب الإصابة خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد يوم الخميس الماضي.

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وشعر بوغبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولشاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية. وأبلغ أولي الصحافيين : ابتعد بول لفترة طويلة ولم يشعر بأنه على ما يرام. عندما تبتعد لفترة طويلة سيتطلب الأمر بعض الوقت حتى تكون لائقا بنسبة 100 بالمئة، لم يكن مستعدا لمواجهة بيرنلي لأنه لم يخض العديد من المباريات وشارك في مباراتين خلال أيام قليلة وكان بحاجة لوقت من أجل التعافي.

وأصيب سكوت مكتوميناي لاعب وسط يونايتد في أربطة الركبة خلال الفوز على نيوكاسل، وقال سولشار إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قد يغيب لمدة شهر. وأضاف المدرب النرويجي: لا أتوقع عودته خلال أسابيع قليلة. لا أدري إن كان سيغيب لثلاثة أو أربعة أسابيع، علينا أن نجد طريقة لتجاوز هذه المشكلة.

وبفوزه على بيرنلي، تقدم يونايتد إلى المركز الخامس في الترتيب، بينما تراجع أرسنال إلى المركز 12 بعد هزيمته أمام تشيلسي يوم الأحد.