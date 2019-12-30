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أتلتيكو مدريد يستعيد خدمات نجمه 

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إبراهيم سعد 0 تبليغ

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الإثنين 30 ديسمبر 2019

استعاد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خدمات لاعبه فيتولو استعداد لمواجهة نظيره ليفانتي بالليجا مساء السبت المقبل، حيث الخبر السعر بعودة نجمه المحتاج له الفريق بقوة خاصة خلال مواجهة دوري ابطال اوروبا أمام الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية،فقد عاد فيتولو صباح اليوم الاثنين ليبقى كلا من دييجو كوستا وفيرساليكو فقط بقائمة المصابين ومعهم كوكي القريب من التواجد خلال أقرب وقت.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يقدم موسم مقبول حسب العديد من الآراء الخاصة بالنقاد والمحللين، نظرا لتواجد الفريق بالمركز الرابع ٣٢ نقطة.

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