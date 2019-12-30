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شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يستقبل عروض سانشو والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
أفادت تقارير أن بوروسيا دورتموند مستعد لدراسة عروض الجناح جادون سانشو.
على الرغم من الاقتراحات السابقة حول الاهتمام على نطاق واسع باللاعب الدولي في إنجلترا ، فقد أصر دورتموند علانية على ألا يغادر المهاجم جادون سانشو في يناير.
ومع ذلك ، بعد الفوز بالسباق لتوقيع ايرلين هالاند من فريق ريد بول سالزبورغ ، يبدو أن فريق البوندسليجا قد يغير موقفه.
وفقًا لصحيفة التايمز ، يسعد دورتموند بالاستماع لمقترحات اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ، والذي بقي لمدة عامين ونصف على عقده.
بعد تفويتها على هالاند ، من المتوقع أن يزيد مانشستر يونايتد من اهتمامه بالشباب ، بينما يعتبر كل من برشلونة وريال مدريد وجهات محتملة.
ومع ذلك ، قد لا يبيع دورتموند سانشو في يناير ما لم يتلقوا عرضًا في حدود 100 مليون جنيه إسترليني.
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