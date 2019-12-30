شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة صفقة «هالاند».. مانشستر يونايتد يحول أنظاره إلى 3 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنظاره إلى ثلاث لاعبين من أجل التعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية، عقب فشله في ضم الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، الذي فضل اللعب لبروسيا دورتموند الألماني.
وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد حدد المدير الفني أولي جونار سولسكاير ثلاثة أسماء محتملة لتعويض الإخفاق في ضم «هالاند» ولتعزيز هجوم الشياطين الحمر.
وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي هم نجم إيفرتون، ريتشارليسون، ونجم أرسنال لاكازيت، بالإضافة إلى موسى ديمبلي نجم هجوم ليون الفرنسي.
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