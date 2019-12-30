اخبار الرياضه

مانشستر سيتي مهتم بضم دييغو كارلوس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي مهتم بضم دييغو كارلوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

أفادت تقارير إن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع مدافع إشبيلية دييغو كارلوس في وقت ما خلال عام 2020.

في حين أصر بيب جوارديولا مرارًا وتكرارًا على أن سيتي لن يكون نشطًا في يناير ، إلا أن علامات الاستفهام لا تزال قائمة بسبب شكل النادي غير المتناسق في الممتاز.

Advertisements

بغض النظر عما إذا كان العمالقة الإنجليز يعملون في يناير ، تشير التقارير في إسبانيا إلى أن جوارديولا معجب بكارلوس.

  على الرغم من مغادرته نانت إلى إشبيلية فقط خلال فصل الصيف ، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد أسس نفسه كرجل رئيسي في ملابس الدوري الأسباني.

يبدو من غير المرجح حدوث خطوة أخرى في بداية عام 2020 ، على الرغم من التلميح إلى أن سيتي مستعد لمعركة من أجل توقيع البرازيلي.

كارلوس لا يزال لديه أربع سنوات ونصف المتبقية على عقده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي مهتم بضم دييغو كارلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا