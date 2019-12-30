شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أتلتيكو مدريد يستعيد خدمات نجمه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 Advertisements إبراهيم سعد استعاد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خدمات لاعبه فيتولو استعداد لمواجهة نظيره ليفانتي بالليجا مساء السبت المقبل، حيث الخبر السعر بعودة نجمه المحتاج له الفريق بقوة خاصة خلال مواجهة دوري ابطال اوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية،فقد عاد فيتولو صباح اليوم الاثنين ليبقى كلا من دييجو كوستا وفيرساليكو فقط بقائمة المصابين ومعهم كوكي القريب من التواجد خلال أقرب وقت. الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يقدم موسم مقبول حسب العديد من الآراء الخاصة بالنقاد والمحللين، نظرا لتواجد الفريق بالمركز الرابع ٣٢ نقطة.

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