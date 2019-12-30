سان جيرمان يعمل على ضرب مخطط ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن نادي باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات الفرنسي المخضرم كريم ​بنزيما​ مهاجم ​ريال مدريد​.



ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فان ريال مدريد يعمل على تمديد عقد مهاجم الفريق حتى عام 2023، الا ان النادي الباريسي يخطط لافساد رغبة الميرينغي".

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وأضافت الصحيفة، ان سان جيرمان يريد تعويض رحيل الاوروغوياني إدينسون كافاني الذي ينتهي عقده الصيف المقبل".

وينال بنزيما اهتمام ناديه السابق ليون أيضًا، الذي أبدى مديره الرياضي جونينيو رغبته في إعادة المهاجم الفرنسي إلى صفوفه مرة أخرى.

ويمتد عقد بنزيما صاحب الـ32 عامًا مع النادي الملكي حتى صيف 2021.