شكرا لقرائتكم الجبلاية تنتظر شوقي غريب لمناقشة برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى عقب عودة الأخير من السعودية لتأديته مناسك العمرة، لمناقشة برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وأبرزها حسم ودية شهر مارس المقبل، حيث تلقى اتحاد الكرة عدة عروض من اليابان ورومانيا وكوريا الجنوبية.

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعا مع شوقى غريب مؤخرا، وسلّم الأخير تصوره الخاص لبرنامج الاعداد للبطولة المرتقبة ويعكف اتحاد الكرة حاليا على مناقشة التصور قبل الاجتماع المقبل مع غريب بعد عودته من العمرة.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على ضم قائمة تضم 50 لاعبا وإرسال القائمة النهائية فى شهر يونيو من العام المقبل إلى الاتحاد الدولى "فيفا" استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، واشترط الفيفا على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعبا على أن يتم إرسال القائمة النهائية فى يوليو والتى تضم 18 لاعبا، بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطى يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية للمنتخب فى الأولمبياد.

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وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن الفيفا أرسل خطابات للمنتخبات المتأهلة بضرورة إرسال قائمة الأسماء فى شهر يونيو تضم 50 لاعباً، وأن هذا الإجراء متبع مع المنتخبات المتأهلة للأولمبياد، موضحا أنه يبحث عن وجوه جديدة من لاعبى الدورى الممتاز وهناك أكثر من اسم تألق مع فرقهم، على رأسهم حسن على لاعب المصرى وأحمد ياسين من مصر المقاصة وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا ومحمود جاد حارس انبى بالإضافة إلى شريف رضا لاعب سموحة والذى كان متواجد مع الفريق ولم يشارك بأمم أفريقيا و نفس الأمر لأحمد حمدى لاعب الجونة.

الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى عقد عدة اجتماعات من أجل اختيار القائمة التى تضم 50 لاعبا حتى يتمكن من ضم كل اللاعبين المتاحين وفى نفس المرحلة العمرية التى يسمح لهم بالمشاركة فى الأولمبياد، على أن يتم اختيار القائمة النهائى التى تضم 18 لاعبا من بين هؤلاء الخمسين.

الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى يضم شوقى غريب مدير فنيا ومعتمد جمال مدرب عام ووائل رياض شيتوس ومحمد شوقى مدربين وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب وأيمن سليمان إدارى والدكتور أيمن زين طبيب .