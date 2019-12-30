شكرا لقرائتكم خطاب الفيفا بشأن مستحقات حمدي النقاز يصل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو الزمالك إن خطاب الفيفا، الذى وصل إلى النادى الأبيض بشأن الرد على شكوى حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق، يتضمن منح الاتحاد الدولى مهلة للرد حتى يوم 23 من شهر يناير الجارى، موضحين إن الخطاب الذى وصل من الفيفا يؤكد إن اللاعب مازال على ذمة النادى الأبيض ولم ينجح فى فسخ التعاقد كما أعلن من قبل وإن الأمر عبارة عن شكوى لم يتم الفصل بها .

وقرر مسؤولو الزمالك، تجهيز الأوراق الخاصة للرد على شكوى التونسى حمدى النقاز، بعدما تلقى اتحاد الكرة خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب خلاله رداً من نادى الزمالك على شكوى حمدى النقاز للحصول على مستحقاته المتأخرة من القلعة البيضاء وأحال اتحاد الكرة خطاب الفيفا إلى نادى الزمالك للرد عليه خلال الساعات المقبلة، على أن يرسل اتحاد الكرة رد النادى الأبيض إلى الفيفا كما هو متبع.

Advertisements

وتقدم حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد النادى الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة وتضمنت الشكوى التى تقدم بها اللاعب ضد ناديه إلى الفيفا أنه لم يحصل على مستحقاته لدى النادى، ويحق له فسخ العقد وفقا للائحة اتحاد الكرة المصرى وكذلك الفيفا والتى تنص على أحقية اللاعب فى فسخ العقد إذا لم يحصل على مستحقاته شهرين متتاليين وكان حمدى النقاز أعلن مؤخرا رحيله عن الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يكشف مسؤولو الزمالك إن الأمر غير صحيح وإن اللاعب حصل على ما يقرب من 50% من قيمة عقده وإنه مازال على ذمة النادى حيث لم يتلقى الأبيض خطابًا بفسخ التعاقد.

وأوضح مسؤولو الزمالك إنه سيتم إرسال عقد اللاعب إلى الفيفا خلال الساعات المقبلة بجانب كافة الأوراق التى تثبت عدم صحة موقف اللاعب ومنها إيصالات استلامه أمواله والتحويلات البنكية التى حصل عليها بعدما تقاضى ما يقرب من 212 ألف دولار من إجمالى عقده البالغ 425 ألف دولار بعد خصم الضرائب وإن عقده سارى بنظام الأقساط المحددة الموعد وليس بنظام الرواتب الشهرية كما يوضح اللاعب المستند على وثيقة لديه خارج عقده.