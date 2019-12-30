شكرا لقرائتكم ننشر تفاصيل "توصية" إدارة الكرة بالزمالك حول صفقة عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدمت إدارة الكرة بنادى الزمالك بتوصية إلى مجلس إدارة النادى، بضم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة بنهاية الموسم الجارى، فى حالة عدم فتح باب الاستبدال فى شهر يناير المقبل، حيث يمتلك الأبيض مقعدا وحيدا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال الشهر القادم، لذا ترغب إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة بدعم مركز المهاجم أو الظهير الأيمن بدلا من ضم السعيد.

وجاءت تلك التوصية لتعطل بشكل مؤقت حسم انضمام السعيد إلى الزمالك فى يناير من عدمه، مع التحركات التى تقوم بها إدارة بيراميدز حاليًا لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لذا سيبحث مجلس إدارة الزمالك سريعاً توصية إدارة الكرة بجانب مناقشة الملف فى الساعات القادمة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لحسمه.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن الفرنسى كارتيرون سيكون هو الفيصل أمام مجلس إدارة النادى الأبيض، بشأن صفقة عبد الله السعيد، خاصة إن رغبة مرتضى منصور رئيس النادى متمثلة فى ضم اللاعب خلال شهر يناير ولكن تأتى الاحتياجات الفنية التى أوصت بها إدارة الكرة بالنادى لتعطل المسألة كما تتضمن التوصية التى تقدمت بها إدارة الكرة لمجلس الزمالك إن عبد الله السعيد لن يكون مفيد للفريق فى الأشهر المقبلة فى منافسات دورى أبطال إفريقيا لقيده فى قائمة بيراميدز المُشاركة فى بطولة الكونفدرالية الجارية وبذلك لن يتمكن الأبيض من قيده فى قائمة الفريق الأفريقية وستقتصر مشاركاته حال ضمه فى منافسات البطولات المحلية.

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ويرفض مجلس إدارة نادى الزمالك، حسم القرار النهائى بشأن صفقة عبد الله السعيد، خاصة إنه حال التراجع عنها قد يغير اللاعب قراره ويجدد عقده لناديه أو يدرس خوض تجربة خليجية جديدة نظراً لامتلاكه عروضًا من أندية الدورى الإماراتى، لذا مازال يتمسك مجلس الزمالك بالصفقة ويبحث مع اتحاد الكرة فتح باب الاستبدال فى شهر يناير لضم 3 لاعبين بدلا من لاعب واحد وفى تلك الحالة سيكون عبد الله السعيد هو المُرشح الأول للانضمام إلى قلعة ميت عقبة.

وشارك عبدالله السعيد مع نادى بيراميدز هذا الموسم، فى 16 مباراة بواقع 9 مباريات فى الدورى الممتاز و7 مباريات فى الكونفدرالية، حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى.

وسبق ووقع عبدالله السعيد على عقود انضمام للزمالك الموسم الماضى قبل أن يتراجع ويعود للأهلى مرة أخرى، والذى قام بإعارته لنادى كووبيون بالوسيور الفنلندى، ومنه إلى نادى أهلى جدة السعودى، حتى عاد للانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى كما انضم عبدالله السعيد لصفوف المنتخب الوطنى خلال مشاركاته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك مع الفراعنة فى 4 مباريات بالبطولة الإفريقية، التى ودع منافساتها المنتخب من دور الـ16 بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فيما استبعد مع لاعبى بيراميدز من مباريات الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، بسبب قرار حسام البدرى، المدير الفنى للفراعنة باستبعادهم بعدما رفض الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز السابق، انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب قبل موعد الأجندة الدولية.