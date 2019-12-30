شكرا لقرائتكم نادي مصر يهزم طنطا بثنائية بعد مواجهة مثيرة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهدت المباراة سيطرة من لاعبى نادى مصر على مجريات المباراة ، و محاولات الوصول إلى المرمى اكثر من مرة ، لولا تالق إسلام طارق حارس فريق طنطا، لكانت النتيجة تعدت الهدفين فقط ، حيث وصل مصطفى سلطان لمرمى طنطا.
حاول لاعبى فريق طنطا تغيير النتيجة و الوصول الى مرمى نادى مصر، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، و انتهت المباراة بفوز الفريق الحديث العهد ببطولة الدورى الممتاز ، ليحقق ثانى فوز له خلال الموسم حتى الان ، ورغم محاولات أبناء السيد البدوى الهروب من دوامة التعادلات حيث تعاد لالفريق المباراة لاسابقة فى الجولة العشرة امام أسوان بهدفين لكل من الفريقين.
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