شكرا لقرائتكم نادي مصر يهزم طنطا بثنائية بعد مواجهة مثيرة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق مصر على نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف ، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز،والتى تجمع الفريقين على ستاد الكلية الحربية ، سجل الأهداف محمود إسماعيل فى الدقيقة 18 وأحمد الشيخ بالدقيقة 30 من ركلة جزاء احتسبها وائل فرحان حكم اللقاء، لفريق مصر، بينما احرز هدف طنطا احمد قطاوى بالدقيقة 94 من احداث المباراة.

ورفع نادى مصر رصيده الى 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى اثنان ، وتعادل فى خمسة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً ، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 10 ، بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى سبعة مواجهات وخسر 3 مواجهات ، وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفا .

شهدت المباراة سيطرة من لاعبى نادى مصر على مجريات المباراة ، و محاولات الوصول إلى المرمى اكثر من مرة ، لولا تالق إسلام طارق حارس فريق طنطا، لكانت النتيجة تعدت الهدفين فقط ، حيث وصل مصطفى سلطان لمرمى طنطا.

Advertisements

حاول لاعبى فريق طنطا تغيير النتيجة و الوصول الى مرمى نادى مصر، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، و انتهت المباراة بفوز الفريق الحديث العهد ببطولة الدورى الممتاز ، ليحقق ثانى فوز له خلال الموسم حتى الان ، ورغم محاولات أبناء السيد البدوى الهروب من دوامة التعادلات حيث تعاد لالفريق المباراة لاسابقة فى الجولة العشرة امام أسوان بهدفين لكل من الفريقين.