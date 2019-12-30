اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل رسالته للاعبين عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي ورد رئيس الزمالك على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بمنعه من دخول المباريات.
وقال خلال مقطع فيديو تم تداوله على موقع يوتيوب : "أنا مش باتحاسب بالقطعة أو بالمباراة، أنا رئيس نادي كبير اسمه الزمالك، ولما تيجي تسألني قول لي أخدت كام بطولة في 4 سنين، أقولك 25 بطولة في كل الألعاب".
وأضاف: "الرياضة مكسب وخسارة، بنخسر ليه عشان السحر الأسود، واللي عاملينه ممدوع عباس، هاني العتال وسيد عبد الحفيظ".
وتابع: "بلاعب سموحة عاملين سحر طبيعي، بلاعب الإنتاج مختار مختار عامل سحر طبيعي، من ينكر السحر فهو ينكر القرآن ومن ينكر القرآن كافر".
وواصل: "قلت للاعيبن في المطار قبل مواجهة زيسكو، اقرأوا سورة يس وآية الكرسي وسورة البقرة، ما أنا مش عارف ألاقيها منين ولا منين".
وعن قرار منعه من دخول المباريات بعد قرار لجنة الانضباط قال: "الراجل يمنعني من دخول أي مباراة، كانت فين لجنة الأخلاق بعد تصرف خالد مرتجي خلال مباراة الأهلي والزمالك، اتحاد الكرة لجنة مؤقتة غير شرعية".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى يرد على قرار الانضباط : «الراجل يمنعني من دخول أي مباراة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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