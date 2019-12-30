تسريب عقد محمد أوناجم مع الزمالك

نشر موقع "الوطن سبورت" نسخة من عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعب المغربي محمد أوناجم، والذي انضم إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الحالي.

وبحسب صور العقد التي نشرها الموقع، فإن أوناجم يمتد تعاقده مع الزمالك حتى موسم 2022، وتصل قيمة صفقة انضمامه إلى أكثر من "2 مليون ونصف المليون دولار".

كما تضمن العقد التزام النادي بتوفير سكن لأوناجم، و4 تذاكر طيران درجة أولى للاعب وأسرته، بالإضافة إلى توفير سيارة للاعب طوال فترة التعاقد.

ويتضمن العقد ايضاً حصول أوناجم على 50% كمقدم تعاقد من قيمة عقده في الموسم الأول، والذي تصل قيمته إلى 800 ألف دولار.

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وكان الزمالك قد تعاقد مع المغربي أوناجم مطلع الموسم الجاري، قادماً من صفوف نادي الوداد المغربي.

وفي وقت سابق، تم الكشف عن قيمة صفقة انتقال أوناجم للزمالك، والتي قدرت بنحو مليون و 500 ألف دولار.