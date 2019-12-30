محمد صلاح يتوّج بجائزة أفضل أهداف ليفربول في 2019

توّج النجم العربي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل هدف لنادي ليفربول على ملعب "أنفيلد" في عام 2019.

وفاز الفرعون المصري بجائزة أفضل أهداف ليفربول على أنفيلد في عام 2019، بعد هدفه الذي أحرزه في شباك نادي تشيلسي بتسديدة صاروخية، ضمن منافسات الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد نشر أمس الأحد فيديو يجمع 4 أهداف متنافسة على الجائزة، من بينها هدفين لمحمد صلاح أحدهما في شباك تشيلسي والآخر في مرمى أرسنال.

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وجاء الهدفين الآخرين للنجم السنغالي ساديو ماني في شباك إيفرتون، وصاروخية البرازيلي فابينيو في شباك مانشستر سيتي.