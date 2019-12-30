رياض محرز أفضل لاعب كرة قدم عربي في 2019









اسماء السيد - في استفتاء يختم عام 2019، حكم القراء العرب أن رياض محرز هو الأفضل عربيًا في عالم الكرة في العام المنصرم، يليه فورًا محمد صلاح، بنسبة اختلاف ضئيلة جدًا.

مع انتهاء عام 2019، وانتقال المواسم الكروية إلى عام جديد، سألت ""الخليج 365"" قارئها العربي: "من أفضل لاعب عربي في عام 2019؟" ، حيث شارك في هذا الاستفتاء 484 قارئاً ، حلّ خلالها رياض محرز في الصدارة إذ نالٍ 230 صوتًا، بنسبة 48 في المئة؛ فيما جاء محمد صلاح ثانيًا بنيله 213 صوتًا، بنسبة 44 في المئة؛ وأتى حكيم زياش ثالثًا بنيله 24 صوتًا بنسبة 5 في المئة؛ وأشرف حكيمي رابعًا بنيله 12 صوتًا أي بنسبة اثنين في المئة، ومحمد النني أخيرًا إذ صوت له 5 قارئًا، بنسبة واحد في المئة.

الجزائري رياض محرز

حسم المنتخب الجزائري صراع البطولة الأفريقية 2019 عقب تحقيقه اللقب مرة ثانية في تاريخه، بعد أن تجاوز السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد، منهياً فترة صيام استمرت لثلاثة عقود عن اللقب القاري.

اقترنت نجاحات الجزائريين خلال هذة البطولة بعدد من اللاعبين وفي مقدمتهم النجم رياض محرز الذي استطاع ختام موسم (2018-2018) بأفضل طريقة ممكنة؛ إذ حقق اللقب الخامس خلال 12 شهرًا الأخيرة.

بدأ محرز موسمه بطريقة مميزة مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بحصد الدرع الخيرية وكأس الاتحاد بالإضافة إلى كأس الرابطة ، كما توج بلقب "البريميرليغ" قبل الوصول الى القاهرة استعداداً لخوض المعترك "القاري".

اما على المستوي الفردي، فقد نجح محرز الفائز سابقًا بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي من المساهمة بـ32 هدفًا ، حيث سجل 15 هدفاً ، وصنع 17 تمريرة حاسمة ، ليقترب بذلك من إحراز لقب الأفضل في "القارة السمراء".

المصري محمد صلاح

في 19 يناير 2019، سجل صلاح هدفه الخمسين في الدوري الإنكليزي امام كريستال بالاس، واصبح رابع أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز إلى جانب الإسباني فرناندو توريس، وخلف الإنكليزيان أندي كول وآلان شيرر والهولندي رود فان نيستلروي ، كما حطم الرقم القياسي المسجل بإسم توريس ليصبح أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 في تاريخ ليفربول، وهو يفعل ذلك في ظهوره التاسع والستين.

أصبح صلاح ثالث أسرع لاعب يسجل لنادٍ واحد في الدوري الإنكليزي بعدما نجح في إحراز 63 هدفاًَ خلال 100 مباراة، خلف شيرر هداف بلاكبيرن روفرز الذي سجل 63 هدفًا في 79 مباراة ، وفان نيستلروي هداف مانشستر يونايتد الذي وقع على 63 هدفًا في 68 مباراة،.

في 26 أبريل، ظهر صلاح للمرة 100 مع ليفربول وحطم الرقم القياسي الذي سجله روجر هانت وسام ريبولد كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع "الريدز".

هذا وحصل صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" في الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي برصيد 22 هدفًا.

وفي يونيو، نجح صلاح في تسجيل هدفه الشخصي الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ضد توتنهام من ركلة جزاء ،وفي كأس السوبر الأوروبي 2019 تمكن من تسجيل ركلة ليفربول الحاسمة التي منحت ليفربول الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5–4 ، و في 21 ديسمبر قاد صلاح فريقه لإحراز كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي ، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

المغربي حكيم زياش

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واصل اللاعب المغربي نجاحاته في الدوري الهولندي لكرة القدم، من خلال قيادته لفريق أياكس أمستردام في إعتلاء الصدارة بـ 44 نقطة .

تمكن زياش من تحطيم أرقام مهمة في الدوري الهولندي؛ إذ سجل في الموسم الحالي 6 أهداف، كما صنع 12 تمريرة حاسمة ، كما أحرز 8 أهداف، وصنع 20 تمريرة حاسمة في 28 مباراة خاضها في كافة الاستحقاقات المحلية والقارية.

وكان اللاعب المغربي، قد أحرز 21 هدفًا و15 تمريرة حاسمة خلال منافسات الموسم الماضي .

المغربي أشرف حكيمي

عاش اللاعب المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد، عامًا تاريخيًا ، بعدما دخل تاريخ الفريق الملكي وأصبح أول لاعب عربي يحمل قميص "الميرنغي" وينجح في التسجيل والفوز بالألقاب على مر السنين.

وكان الفريق الملكي قد حقق فوزاً ساحقاً على إشبيلية بنتيجة 5-0 بملعب "سنتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد ضمن المرحلة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني ، حيث سجل صاحب الأرض أهدافه في شوط المباراة الأول، عن طريق ناتشو فرنانديز في الدقيقة الثالثة، ثم رونالدو في الدقيقتين 23 و31، وتوني كروس في الدقيقة 38، ثم اختتم حكيمي الأهداف في الدقيقة 42.

هذا و صرح زين الدين زيدان لإحدى الصحف الإسبانية بأن حكيمي لفت الانتباه كأحد اللاعبين الذين يمتازون بالسرعة، مؤكدًا أنه مرتاح "للأداء الذي قدمه حكيمي الذي لعب مباراة كبيرة".

وانتقل أشرف حكيمي إلى بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسمين ، حيث قدم مستويات مميزة مع الفريق خاصة في دوري أبطال أوروبا، وكان سببًا في تأهل "أسود الفستيفال" لدور الثمن النهائي من بالبطولة الأغلى أوروبيًا، مسجلاً ثلاث أهداف .

وتوج حكيمي بجائزة أفضل لاعب عربي شاب لعام 2019 التي تمنحها "جلوب سوكر" العالمية ، كما تواجد ضمن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا.

المصري محمد النني

قبل أيام من انتهاء عام 2019، أفادت تقارير صحفية بأن نجم منتخب مصر ونادي بيشكتاش التركي محمد النني، يقترب من الانتقال إلى "ميلان" الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت هذه التقارير إن "ميلان" يضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال النني الذي سيكون أول لاعب مصري يلعب في صفوف حامل لقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات، وإن مسؤولي النادي الإيطالي مقتنعون بأداء اللاعب المصري خلال فترة اعارته لنادي بيشكتاش التركي.

وأوضحت وسائل إعلامية تركية إن النني الذي يلعب في صفوف بيشكتاش قادمًا من أرسنال الإنكليزي على سبيل الإعارة، أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل بسبب تذبذب نتائج الفريق، وإن النني يفضل الانتقال إلى نادي آخر خلال الميركاتو الشتوي.

ولعب النني مع بيشكتاش 17 مباراة في مختلف المسابقات التركية والأوروبية في الموسم المنصرم.