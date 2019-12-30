الاصابة تحرم الياباني نيشيكوري من بطولة أستراليا المفتوحة









اسماء السيد - اعلن الياباني كي نيشيكوري الإثنين أنه لن يتمكن من المشاركة الشهر المقبل في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك لأنه لم يتعاف من إصابة في مرفقه أبعدته عن الملاعب منذ بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية الصيف الماضي.

كما سيغيب الياباني الذي تراجع في التصنيف الى المركز الثالث عشر، عن النسخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين المحترفين المقررة الشهر المقبل في مدن بريزبين وبيرث وسيدني الأسترالية.

وقال نيشيكوري الذي لم يخض أي مباراة منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة فلاشينغ ميدوز في آب/أغسطس، في بيان "لسوء الحظ، أنا مضطر للانسحاب من كأس رابطة المحترفين وبطولة أستراليا المفتوحة".

وأوضح الياباني البالغ 29 عاما "اليوم، اتخذنا أنا وفريقي هذا القرار لأني لم أصل الى الجاهزية بنسبة 100 بالمئة، ولست في كامل عافيتي للمنافسة على أعلى المستويات. لم يتخذ هذا القرار بسهولة، لاسيما أن أستراليا هي أفضل الأماكن بالنسبة لي من أجل المنافسة".

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واضطر الياباني الذي تبقى أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى وصوله الى نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2014 حين خسر أمام الكرواتي مارين سيليتش، الى اجراء عملية جراحية في مرفقه في تشرين الأول/أكتوبر ولم يتعاف منها حتى الآن.

وانضم نيشيكوري الى البريطاني أندي موراي الذي أعلن أيضا انسحابه من كأس رابطة المحترفين وبطولة أستراليا، المقررة بين 20 كانون الثاني/يناير والثاني من شباط/فبراير المقبلين، بسبب اصابة في الورك.

وفي ظل انسحاب نيشيكوري من النسخة الأول لكأس رابطة المحترفين المقررة بين 3 و12 الشهر المقبل، سيستعين المنتخب الياباني بتوشيهيدي ماتسوي لتعويض غيابه نجمه الأول، وذلك بعدما قرر ياسوتاكا أوشياما أيضا الانسحاب من البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا وزعت على ست مجموعات، على أن تتأهل ثمانية منتخبات (الأول والثاني في كل مجموعة) الى الدور ربع النهائي.

وتقام الأدوار الإقصائية في سيدني التي تستضيف أيضا منافسات المجموعتين الثالثة (بلجيكا وبريطانيا وبلغاريا ومولدافيا) والخامسة (النمسا وكرواتيا والأرجنتين وبولندا)، فيما تستضيف بريزبين المجموعتين الأولى (صربيا وفرنسا وجنوب إفريقيا وتشيلي) والسادسة (ألمانيا واليونان وكندا وأستراليا)، وبيرث الثانية (إسبانيا واليابان وجورجيا والأوروغواي) والرابعة (روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة والنروج).