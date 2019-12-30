الأهلي يستعيد خدمات قفشة والشحات أمام المقاصة

يستعيد النادي الأهلي خدمات الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، بعد غياب كل منهما عن مباراة بلاتينيوم التي أقيمت مساء أمس بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة دون رد أو مقابل لنظيره بواسطة اللاعب وليد سليمان، الذي يواصل المشاركة بشكل أساسي ضمن تشكيلة الفريق لمواجهة المقاصة التي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كما يغيب عن مواجهة المقاصة اللاعب سعد سمير الذي يعاني من الإصابة خلال لقاء بلاتينيوم، ومن المقرر أن يطير إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة لإجراء جراحة وتر أكيلس.