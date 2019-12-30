صلاح ضمن قائمة ديلي ميل لأفضل 30 لاعبًا في العقد الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اختارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن أفضل 50 لاعبًا في العقد الأخير.

وحل "مو" ف المركز الـ30 متفوقًا على العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، رحيم سترلينج وكيفين دي بروين ثنائي مانشستر سيتي وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد.

وقالت ديلي ميل: "أصبح الملك المصري كما يُلقب في ميرسيسايد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من روما مطلع موسم 2017/2018 مقابل 34 مليون جنيه استرليني".

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وأضافت الصحيفة: "حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في بريميرليج بأول مواسمه، وسجل 44 هدفًا في جميع المسابقات كما تنافس على جائزة افضل لاعب في العالم".

وأتمت الصحيفة: "ساعد صلاح فريقه للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للاندية، كما اقترب من التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

جدير بالذكر أن صلاح شارك هذا الموسم بقميص ليفربول خلال 26 مباراة بمختلف البطولات، سجل 13 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة.