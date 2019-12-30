باهر المحمدي يرد لمصراوي على حقيقة إحالته للتحقيق بعد المطالبة بالاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

رد باهر المحمدي قائد نادي الاسماعيلي، على الأنباء التي أكدت إحالته للتحقيق من جانب إدارة الدراويش، لافتًا إلى أن الإدارة لم تبلغه بأي شئ حتى الآن.

وخلال تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365، قال المحمدي: " لم يتم إحالتي للتحقيق ولم يخبرني أحد من الإدارة بذلك".

وأضاف: "في حالة إحالتي للتحقيق سأمتنع عن الحضور، أنا لم أخطىء في شئ".

Advertisements

وواصل: "سأعقد جلسة اليوم الأحد مع مجلس الإدارة لأخبرهم برغبتي في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ومناقشة العرض الذي أمتلكه حاليا".

وتابع: "إبراهيم عثمان رئيس نادي الاسماعيلي وعدني أكثر من مرة أنه في حالة تلقي عرضًا خارجيًا سيوافق على رحيلي وهذا لم يحدث حتى الأن".

جدير بالذكر أن بعض التقارير أشارت إلى أن إدارة الإسماعيلي أعلنت منذ قليل تحويل باهر المحمدي للتحقيق بسبب تصريحاته عبر وسائل الإعلام برغبته في الرحيل وأن النادي يعاني من أزمة مالية.