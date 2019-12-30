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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، احتساب نتيجة مباراة سموحة والأهلي مواليد 99، التي أقيمت يوم الأحد 22 ديسمبر، بفوز الفريق الساحلي بهدفين نظيفين، بسبب خطأ إداري.
ووفقا لتقرير حكم المباراة، فإن عادل أحمد زينهم، لاعب الأهلي، شارك في المباراة رغم حصوله على 3 إنذارات متفرقة.
وحصل اللاعب على بطاقات صفراء في مباريات المصري بتاريخ 27 أكتوبر، وإنبي بتاريخ 8 ديسمبر، وحرس الحدود بتاريخ 15 ديسمبر، قبل أن يشارك في مباراة لا يحق له خوضها للإيقاف.
كان الأهلي يحتل صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، بعد الفوز بمباراة القمة أمام الزمالك بهدفين لهدف، مساء الأحد، بملعب النادي بمدينة نصر.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعتبر شباب الأهلي مهزوما أمام سموحة لإشراك لاعب موقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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