أشرف صبحي : هدفنا استغلال دعم القيادة السياسية للحفاظ على الأجيال الواعدة من الناشئين

اعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالانجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية على مستوى الشباب والناشئين مؤخرا خلال تكريمه اليوم لمنتخب ناشئين الكرة الطائرة الحاصل على المركز الرابع ببطولة العالم التي اقيمت اغسطس الماضي في تونس ، بحضور أحمد عبدالدايم رئيس اتحاد الكرة الطائرة والدكتور أحمد الشيخ مساعد وزير الشباب والرياضة.

وقال الوزير خلال التكريم أن هذا الجيل من الالعاب الجماعية للناشئين جيل ذهبي في مصر ، واتمنى الحفاظ عليه ، ويجب التفكير فيما بعد ذلك لافتا

الى ان الانجازات ترفع سقف الطموحات خاصة مع دعم القيادة السياسية لكل المنتخبات الرياضية والتي يجب ان نستغلها في تطوير الاداء وتقديم اجيال قادرة على تحقيق الانجازات مؤكدا أن الهدف من مشاركة اي منتخب وطني في بطولات العالم للالعاب الجماعية أصبح التواجد في المربع الذهبي ، ولن يقل طموحنا عن ذلك.

وتابع وزير الرياضة بأن الافضل سيكون متواجدا بصفوف منتخب مصر للطائرة ، مؤكدا انه

لن يسمح بوجود أي محسوبية لضم اي لاعب لصفوف المنتخبات القومية وفي حالة وجود أي شكوى سيتم التحقيق فيها فورا واتخاذ اجراءات حاسمة.

وضمت قائمة المكرمين كل من جابر عبدالعاطي رئيس البعثة و حسن الحصري المدير الفني و نصر علي حسن المدرب العام وناصر حمدي المدير الاداري لمنتخب الناشئين ومصطفى يسري اخصائي العلاج الطبيعي و مصطفى محمد المحلل التقني ، واللاعبون :

محمد سيد احمد و أنس صلاح الدين و مروان الصافي و محمد عمر و اياد إيهاب و عمر شريف و يوسف أحمد و أحمد أيمن و يوسف اشرف و كريم صابر و عبدالرحمن الحسيني و وابراهيم محمد رسلان .