شاهد.. أحمد سمير فرج : "مجلس إدارة الإسماعيلي مش هيمشي"

شن أحمد سمير فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي هجومًا على مجلس إدارة الدراويش الحالي.

وقال فرج عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا :" ناس كتير بعتالي واي بوست انزله يكتبولي انت ساكت وسلبي مع النادي الاسماعيلي والله ياجماعه انا اكتر واحد اتكلم في التلفزيون عن النادي والحمدلله ضميري مرتاح لاني قولت كلام كتير محدش قاله الا قله قليله".

وأضاف فرج قائلًا :"اتهمت اني بهاجم الاداره عشان اشتغل في النادي وهاجمت رئيس النادي بالاسم واليوتيوب موجود للاسف المجلس مش هيمشي الا لما يكون هو عايز يمشي بنفسه او يحصل فضيحه وده بكل بساطه عشان اعضاء الجمعيه العموميه كلهم من الشركه عندهم يوم الانتخابات اجازه للعمال ووجبه الاتوبيس يجي هينجحوهم مش بس كده حتي لو مشيو يقدرو ينجحوا اي

حد للاسف مفيش فايده نكسب ماتش نلاقي بيان نازل اكننا خدنا بطوله ".

وواصل فرج قائلًا :"ممكن حد يقولك مانتو كنتو بتلعبو عملتو ايه احنا اه مخدناش بطوله مع النادي لكن كنا بنفض اي حد كوره حتي لو بنتغلب ومكانش في حاجه اسمها مركز سادس وسابع والكلام ده الا موسمين من ٨ سنين ليا مع النادي الاسماعيلي ايام الحاج محمد كنا بننهي الموسم التاني واتظلمنا في دوري ومستحقات من الاخر الجمعيه العموميه هي الحل او الموضوع يجي من فوق وشكرا".