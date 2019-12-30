بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

حرصًا من بوابة الوفد لمتابعيها تقدم خدمة البث المباشر لمباراة الهلال والعدالة التي ستجمع بين الفريقين اليوم على ملعب استاد جامعة الملك سعود والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويدخل الهلال المباراة بتشكيل يضم

كلًا من..

" عبدالله المعيوف – محمد البريك – عبدالله الحافظ – علي آل بليهي – ياسر الشهراني – محمد كنو –جوستافو كويلار – سباستيان جيوفينكو – نواف

العابد – أندري كاريلو – بافيتمبي جوميز ".

وتواجد على مقاعد بدلا الهلال كل من :

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محمد الواكد – محمد جحفلي – أمير كردي – ناصر الدوسري – ذعار العتيبي – هتاب باهبري – سالم الدوسري – محمد الشلهوب – صالح الشهري.

شاهد المباراة ..

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