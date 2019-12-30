أحمد عبد الدايم يشكر وزير الرياضة ويؤكد أن شباب الطائرة نواة لجيل متميز

وجه أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصر للكرة الطائرة الشكر لوزير الرياضة ، على دعمه مؤكدا ان تحقيق المركز الرابع للشباب و المركز العاشر في بطولة الشابات هو امر مميز لجيل سيكون نواة المنتخب الأول.

وقال عبدالدايم خلال تكريم وزير الشباب لمنتخب الناشئين الحاصل على المركز الرابع ببطولة العالم ان اتحاد الطائرة يسعى لطلب استضافة بطولة

العالم للطائرة للشباب في ٢٠٢١ ، بعد انجاز المنتخب المصري والذي يعد نواة لمنتخب أول قادر على تحقيق الانجازات.

واتم بان موافقة الوزير على انشاء ٦ مراكز تدريب للكرة الطائرة سيساهم في ذيادة انتشار اللعبة الارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية.

وضمت قائمة المكرمين كل من جابر عبدالعاطي

رئيس البعثة و حسن الحصري المدير الفني و نصر علي حسن المدرب العام وناصر حمدي المدير الاداري لمنتخب الناشئين ومصطفى يسري اخصائي العلاج الطبيعي و مصطفى محمد المحلل التقني ، واللاعبون :

محمد سيد احمد و أنس صلاح الدين و مروان الصافي و محمد عمر و اياد إيهاب و عمر شريف و يوسف أحمد و أحمد أيمن و يوسف اشرف و كريم صابر و عبدالرحمن الحسيني و وابراهيم محمد رسلان .