المصارعة يشيد بمبادرة اتحاد الثقافة الرياضية لحل أزمة " الحزام "

أشاد الاتحاد المصري للمصارعة بالمبادرة التي تبناها اتحاد الثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود والتي تم على أثرها عقد لقاء ودي مع الدكتورة نرمين رفيق عضو الاتحادين المصري والعربي للمصارعة وعضو لجنة المرأة بالاتحاد الدولي والعميد محمد محمود عضو الاتحادين المصري والإفريقي للمصارعة وبحضور الدكتور حازم الروبي رئيس أكاديمية ببلس الرياضية .

وتم بحث أزمة تنظيم الأكاديمية لبطولة مصارعة الحزام دون التنسيق مع الاتحاد المصري للمصارعة وما تردد عن صرف مبالغ مالية من الجهة الاجنبية المعنية بنشر لعبة مصارعة الحزام ومشاركة مدربين من المصارعة دون علم الاتحاد .

وأكد أشرف محمود خلال اللقاء ، أن اتحاد الثقافة الرياضية معني بنشر مفاهيم وقيم الرياضة بعد زيادة قاعدة ممارستها على أسس صحيحة وأن الاتحاد يساعد أي اتحاد أو أكاديمية أو نادي يطلب دعمه الأدبي ومساعدته في تنظيم الندوات أو الدورات التدريبية مجانا لما فيه صالح الرياضة المصرية .

وأشار محمود إلى أنه طلب من الأكاديمية مراجعة اتحاد المصارعة قبل تنظيم المهرجان واقتصر

دور الاتحاد على مخاطبة جامعة حلوان لحجز الصالة المغطاة لإقامة المهرجان باعتبارها جامعة حكومية .

ومن جانبه أكد الدكتور حازم الروبي رئيس الأكاديمية على إحترامه وتقديره لاتحاد واسرة المصارعة المصرية وأنه نظم المهرجان بهدف تعريف الشباب بلعبة جديدة شاهدها أثناء زيارة له لروسيا وعلم أنها غير أولمبية وأنها غير موجودة بمصر ولم تمارس من قبل وبالتالي كان هدف الأكاديمية هو تعريف اللعبة لمن يرغب في ممارستها وأن المهرجان تم تنظيمه في الصالة المغطاة بجامعة حلوان وحضره شباب من الجامعات ومحبي اللعبات القتالية المصارعة والجودو والتايكوندو وأدار مبارياتها مدربين من اللعبات الثلاث وليس المصارعة وحدها .

وتابع : "فور علمنا بأن اتحاد المصارعة غضب من الأمر بادرت بإرسال خطاب يوضح الحقيقة كاملة مع التأكيد على أحترام الاتحاد وحقه في تنظيم البطولات التي تقع تحت مظلته وأبدينا استعداد

الأكاديمية للتعاون مع الاتحاد في تنظيم اي دورات تدريب أو ندوات أو ورش عمل الكوادر الفنية والإدارية للاتحاد .من جانبها أوضحت الدكتورة نرمين رفيق أن إقامة بطولة بواسطة أكاديمية خاصة بالتعاون مع منظمة أجنبية دون علم الاتحاد امر غير مقبول وكذلك مشاركة مدربين من الاتحاد وما تردد عن حصولهم على مبالغ مالية دون إذن الاتحاد ، دفع عدد من أعضاء مجلس الإدارة لطلب التحقيق في الأمر حفاظا على حقوق الاتحاد واللعبة وعناصرها.من جانبه قال العميد محمد محمود انه بصفتيه المحلية والإفريقية كان لزاما عليه أن يحقق في الأمر تحسبا لأي تساؤلات ترد من الاتحادين الأفريقي والدولي ، وأنه طلب في اجتماع مجلس الإدارة توضيح الأمر ردا على ما تردد من معلومات عن دفع مبالغ مالية لتنظيم بطولة مع جهة غير معلومة للاتحاد ولم تحصل على موافقة مجلس الإدارة بهدف معرفة الحقيقة ووضع النقاط على الحروف لكي لا يتكرر هذا الامر خصوصا وأن لعبة مصارعة الحزام وأن لم تنظم في مصر من قبل لكنها موجودة تحت اشراف الاتحاد الدولي .وفي نهاية اللقاء أشادت الدكتورة نرمين رفيق بالمبادرة والحرص على توضيح الحقائق ، واستبان الامر لديها ولدى العميد محمد محمود بأن ماتم كان محاكاة بهدف التعريف باللعبة.