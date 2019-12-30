تشكيل الهلال أمام العدالة.. جوميز وكاريلو في الهجوم

أعلن المدير الفني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال السعودي عن تشكيلة فريقه أمام العدالة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين اليوم على ملعب استاد جامعة الملك سعود والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم . القدم . وجاء تشكيل الهلال أمام العدالة كالآتي : " عبدالله المعيوف – محمد البريك – عبدالله الحافظ – علي آل بليهي – ياسر الشهراني – محمد كنو – جوستافو كويلار – سباستيان جيوفينكو – نواف العابد – أندري كاريلو – بافيتمبي جوميز ". جوستافو كويلار – سباستيان جيوفينكو – نواف العابد – أندري كاريلو – بافيتمبي جوميز ". وتواجد على مقاعد بدلا الهلال كل من : محمد الواكد – محمد جحفلي – أمير كردي – ناصر الدوسري – ذعار العتيبي – هتاب باهبري – سالم الدوسري – محمد الشلهوب – صالح الشهري.

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