الإسماعيلي: الأكاديمية التي تحمل اسم النادي بالمنصورة لا تمثلنا

أكد مسئولو الإسماعيلى أن الأكاديمية التى تحمل أسم النادى بالمنصورة لاتمثله على الأطلاق ،وذلك بعد انتهاء العقد فى شهر يوليو المنقضى وعدم مده لفترة جديدة.
ويشدد مسئولو الدراويش على أن تلك الأكاديمية باتت لاتمت للنادى بأى صلة ، وكل ما يقام بها من تجمعات ومعسكرات وتدريبات وتحصيل للاموال ، النادى غيرمسئول عنها على الإطلاق.
وأتم مسئولو الإسماعيلى بأن موقف تلك الإكاديمية أصبح غير قانونيا ، موضحا على أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات التى تكفل الحفاظ على حقوقه وضمان عدم استغلالها بشكل يسىء لسمعة النادى.
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