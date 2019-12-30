نتيجة مباراة الجيش والاتحاد فى الدوري السوري

يستضيف فريق الجيش العربي السوري نظيره الاتحاد، فى احدي مباريات اليوم الاثنين 30-12-2019 على ملعب العباسيين بدمشق، ضمن منافسات قمة الجولة الـ11 من الدوري السوري الممتاز 2019-2020.
تنطلق مباراة الجيش والاتحاد اليوم فى تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت مكة، 12:00 بتوقيت جرينتش.
يدخل الفريق الضيف المباراة “الاتحاد الحلبي” فى المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري برصيد 18 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، وقد تعادل الاتحاد سلبياً بالجولة الماضية على ملعبه امام الكرامة.
بينما يدخل فريق الجيش المباراة فى المركز الثالث برصيد 19 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، ويأتي الجيش من فوز خارج ملعبه بالجولة الماضية امام فريق الطليعة بنتيجة 2-3.
وسيسعي الفريقين فى مباراة اليوم الى تحقيق الفوز ولا بديل عنه للتقدم والمنافسة على لقب الدوري والذي يتصدره حالياً فريق تشرين برصيد23 نقطة، ومن المتوقع ان نشهد مباراة قوية ومثيرة لا سيما وان الفارق بين الفريقين نقطة واحدة.
جدير بالذكر ان آخر مباراة جمعت بين الجيش والاتحاد على ملعب الاخير بالموسم الماضي بالجولة الـ20، شهد فوز الاتحاد بهدف دون رد.
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