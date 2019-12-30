نتيجة مباراة الرجاء الرياضي والفتح الرباطي فى الدوري المغربي

يستضيف نادي الرجاء الرياضي نظيره الفتح الرباطي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 30-12-2019 على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري المغربي “البطولة الاحترافية”.

تنطلق مباراة الرجاء والفتح اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل الرجاء الرياضي المباراة فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، وبفارق تقطة عن ثالث الترتيب نادي المغرب التطواني، ونقطتين عن الوداد الرياضي ثان الترتيب، وفى الصدارة يأتي نهضة بركان برصيد 21 نقطة.

بينما يدخل الفريق الفتح الرباطي المباراة برصيد 11 نقطة فى المركز الـ10، جمعهم من 9 مباريات.

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يسعي اليوم فريق الرجاء بقيادة مدربه جمال السلامي الى تحقيق الفوز على ملعبه والتقدم فى جدول ترتيب الدوري، حيث يدخل الرجاوي المباراة بمعنويات عالية بعد ان حقق الفوز على شبيبة القبائل الجزائري الاسبوع الماضي بهدفين دون مقابل، فى منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

بينما الفتح الرباطي قادم من تعادل خارج ملعبه فى آخر مباراة خاضها فى الدوري المغربي بالجولة الماضية امام أولمبيك آسفي، ويسعي اليوم للخروج من ملعب الرجاء بنتيجة ايجابية حيث ستكون مباراة صعبة.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الرجاء والفتح فى الدوري الموسم الماضي لحساب الجولة الـ26 على ملعب الرجاء “المركب الرياضي محمد الخامس”، وشهد اللقاء تعادلاً سلبياً.