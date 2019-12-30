بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لكافة أحداث مباراة الهلال والعدالة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 10 بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يستضيف الهلال هذه المباراة على ملعب نهائي سوبر إيطاليا “جامعة الملك سعود”، وهي ثاني مباراة يخوضها الموج الأزرق بعد عودته بالمركز الرابع من بطولة كأس العالم للأندية “قطر 2019”.

وتعادل الهلال مع الحزم 1/1 فور عودته من قطر، ليتجمد في المركز السابع بجدول الترتيب العام برصيد 21 نقطة.

ولا يوجد تاريخ مواجهات بين الهلال والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث صعد العدالة مطلع هذا الموسم لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة.

وتنقل هذه المباراة على شاشة القناة الرياضية السعودية الأولى في تمام الساعة 17:55 بالتوقيت المحلي، 16:55 بتوقيت مصر، 14:55 بتوقيت جرينيتش.

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الهلال 0-0 العدالة

???? ستاد جامعة الملك سعود (الرياض)

⏰ تنطلق الساعة 14:55 بتوقيت جرينيتش

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً ومرحبًا بكل عشاق نادي الهلال السعودي في هذا البث المباشر “النصي” لأحداث مباراة الفريق أمام العدالة ضمن الجولة العاشرة المؤجلة بسبب انشغال الفريق بمونديال الأندية في قطر.

???? يصحبكم “محمود ماهر” في هذا اللقاء المرتقب عبر مركز البث المباشر الخاص بموقع ميركتو داي.

???? ما هي توقعاتكم اليوم لهذه المباراة؟ اخبرونا بها في التعليقات إذا أردتم.

???? كانت للمدير الفني للهلال “رازفان لوشيسكو” تصريحات مثيرة يشكو فيها من ضغط المباريات بعد العودة من المونديال.

???? قال رازفان لوشيسكو: “نخوض في كل ثلاثة أيام مباراة، وهذا صعب على أي فريق.. واستغرب هذا التعامل من لجنة المسابقات لفريق مثّل المملكة خارجيًا خير تمثيل”.

♻️ لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول ليصلكم كل ما هو جديد بخصوص المباراة.

التشكيل المتوقع للهلال اليوم: عبدالله المعيوف، محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / جوستافو كويلار / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز.

⛔️ بعد قليل نستعرض معكم تشكيلة الفريقين الرسمية..

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