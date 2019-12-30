رياضة | الصفقة الأغلى في التاريخ.. ريال مدريد يجهز عرضاً تاريخياً لضم مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة الأغلى في التاريخ.. ريال مدريد يجهز عرضاً تاريخياً لضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة مدوية، بعدما كشفت عن عرض تاريخي يجهزه نادي ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر موقع ’’لو 10 سبورت’’، أن الريال يصر على ضم مبابي في صيف 2020، خاصة في ظل الأنباء التي ربطت رغبة اللاعب بالرحيل عن حديقة الأمراء.

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وأكمل الموقع الفرنسي، أن مبابي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو، في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف نادي الإمارة الفرنسية موناكو، ولكن اللاعب يرفض محاولات الفريق الباريسي لتمديد عقده.

ووفقا لصحيفة ’’لو باريزيان’’ الفرنسية، فإن مبابي أصبح يمثل الأولوية القصوى بملف التعاقدات لدى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، والذي يعاني من العقم التهديفي خلال الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة لو باريزيان أن إدارة ريال مدريد تسعى لضم مبابي في صفقة ستكون هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، وذلك بعدما أعد فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، عرضًا بقيمة 300 مليون يورو، لإغراء إدارة باريس بإطلاق سراح اللاعب، مع احتمالية زيادة العرض إلى400 مليون يورو.