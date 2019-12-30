رياضة | ضربة قاضية في برشلونة قبل الديربي والسوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية في برشلونة قبل الديربي والسوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق برشلونة إلى تدريباته عقب انتهاء إجازة الكريسماس التي حصل عليها استعدادًا لمواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ19 لليجا.

وغاب عن تدريب برشلونة سيرجي روبيرتو وموسى واجي بينما عاد الحارس البرازيلي نوربيرتو نيتو، بالرغم من حصوله على إذن بالغياب حتى يوم الخميس، فيما يستمر غياب الثلاثي ميسي، سواريز وفيدال واللذين سيعودون الخميس المقبل.

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن البرازيلي آرثر، لاعب وسط البارسا، واصل العمل بمفرده في صالة الألعاب الرياضية بسبب مشاكل عضلية، موضحة أن أنسو فاتي شارك في جزء من التدريبات الجماعية.

وكشف برشلونة عن أن آرثر سيغيب لمدة تصل إلى حوالي 3 أسابيع عن المشاركة مع البارسا، وبالتالي تأكد غيابه عن صفوف برشلونة في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية.

وأشار إلى الألماني أندريه تير شتيجن حارس الفريق الأساسي يعاني من مشكلة في الركبة اليمنى، ليثير النادي بذلك الشكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة أمام إسبانيول.