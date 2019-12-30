رياضة | عاجل.. برشلونة يعلن إصابة شتيجن ومدة غياب نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يعلن إصابة شتيجن ومدة غياب نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعرض حارس مرمى الفريق مارك أندريا تير شتيجن إلى إصابة قوية في أوتار ركبته اليمنى واللاعب لن يشارك في مباراة إسبانيول بالدوري الإسباني "الليجا".

وتعرض نجم نادي برشلونة منذ قليل إصابة الحارس الألماني مارك أندريا تير شتيجن بالتهابات في أوتار ركبته اليمنى.

ونشر النادي الكتالوني منذ قليل بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي أكد فيه تعرض تير شتيجن للإصابة، ولم يحدد النادي مدة غياب اللاعب عن مباريات الفريق، ولكن هناك دلائل تُشير إلى أنه سيغيب عن أولى مواجهات العام الجديد التي ستقام في الرابع من يناير المقبل أمام إسبانيول في إطار منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن جانب آخر أعلن البلوجرانا تجدد إصابة لاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو مشيرًا في بيانه إلى أنه سيغيب عن الملاعب لثلاثة جولات.

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ويواصل ميلو برنامجه التأهيلي لشفائه من الآم عظام العانة ولن يتمكن من المشاركة بشكلٍ منتظم رفقة فريقه حتى نهاية شهر يناير المقبل.

وجاء في بيان النادي: "يواصل لاعب الفريق الأول أرثر برنامجه العلاجي للاستشفاء من آلام عظام العانة، وسيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع".

وتابع: "يخضع لاعب الفريق الأول مارك تير شتيجن لبرنامج علاجي للاستشفاء من التهابات أوتار ركبته اليمنى التي عانى منها بعد مباراة الدوري الأخيرة، وتطور حالة اللاعب هو ما سيحسم مدى جاهزيته للفترة المقبلة".

يذكر أن شارك تير شتيجن في كافة المباريات التي خاضها الفريق بالدوري الإسباني هذا الموسم والتي تصل إلى 18 مباراة استقبلت شباكه خلالها 21 هدفًا، كما استقبلت شباكه خلالها 3 أهداف في شارك في 5 لقاءات بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.