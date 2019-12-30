رياضة | 3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطلب صانع ألعاب نادي بيراميدز ، الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا إن مسؤولى القلعة البيضاء قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة.
وطالبت إدارة القلعة البيضاء بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الحالي.
ومن المتوقع أن سيعقد رئيس نادى الزمالك، جلسة مع السعيد، اليوم الإثنين، للحصول على توقيعه، بعد ترحيب اللاعب بالانضمام إلى قلعة ميت عقبة متعهداً بإنهاء أمر انضمامه للأبيض مع بيراميدز حيث ينتهى عقده مع فريقه بنهاية هذا الموسم.