رياضة | بعد خناقة "انستجرام".. أزمة عنيفة تضرب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خناقة "انستجرام".. أزمة عنيفة تضرب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلوح في الأفق أزمة عنيفة داخل نادي الزمالك، بعدما قام محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك بالمطالبة بالعودة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وهدد عواد بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى حالة عدم المشاركة بشكل أساسى.

وجاء طلب عواد، خوفا من ضياع فرصة تواجده فى قائمة منتخب مصر، خلال المرحلة المقبلة بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية، خصوصا أنه تواجد فى المعسكرات السابقة تحت قيادة حسام البدرى.

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وكان الفرنسى باتريس كارتيرون قد أعاد محمد أبو جبل للتشكيل الأساسى خلال المباريات الثلاث الأخيرة، وتشير بعض الأنباء إلى عدم وجود رغبة لدى المدير الفنى بتطبيق سياسة الدور بمركز حراسة المرمى.

يذكر أن محمد عواد قد خرج من تشكيل الزمالك الأساسي، عقب أزمة الانستجرام الشهيرة مع زميله أبوجبل ودارت مناوشات بين حارسي مرمى الفريق عبر حسابهما الشخصي على الانستجرام، ونشر أبو جبل صورة له وكتب عليها "أبو جبل يلعب على حساب أي حد".

ليرد محمد عواد بصورة له وكتب "الجبال دائما خلف ظهري" ثم تابعه أبو جبل بقصة أخرى كتب عليها: "المانجة اخرتها عصير".